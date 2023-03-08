اقتحام بيوت وسرقتها..المدون قشوط ينتقد الصديق الصور واللواء (444 قتال)

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وجه المدون والناشط محمد قشوط انتقادًا إلى النائب العام الصديق الصور واللواء (444 قتال) على خلفية اقتحام مواقع في بلدية القريات.

وقال قشوط في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”إذا كان النائب العام هو من يتحمل مسؤولية تكليف المجموعة المسلحة المسماة بـ 444 لمهاجمة منطقة الـقـريات بزعم القبض على المطلوبين فيها”.

وأضاف المدون :”تم تزيين ذلك ببروباقاندا إعلامية، ويجب الآن على النائب العام أن يتحمل مسؤوليته ويفتح تحقيق ضد القوة التي كلفها لأنها تمادت وأطلقت أيادي عناصرها “.

وأوضح قشوط :”عناصر القوة اقتحمت بيوت مواطنين لا علاقة لهم بما حدث وتعرضت أرزاقهم لسرقة لا تركوا سيارة ولا ذهب ولا حتى مضخات المياه و إلا سيكون النائب العام متورطاً في هذه الجريمة “.

وكان النائب العام الصديق الصور وجَّه بممارسة الإجراءات الضبطية الاستثنائية الرامية إلى ضبط المنخرطين في العصائب الإجرامية في بلدية القريات المنسوب إليها ارتكاب جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية؛ والأسلحة النارية وتنظيم الهجرة غير المشروعة؛ والاتجار بالبشر؛ وخطف آحاد الناس لغرض تحقيق منافع مادية؛ وكذلك الفارين من تعقب سلطة التحقيق بمناسبة بحث ما هو منسوب إليهم من واقعات قتل وحرابة.

وأفاد مكتب النائب العام أن عناصر إدارة إنفاذ القانون؛ وجهاز المباحث الجنائيـــــة؛ ومنسوبو قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات في مكتب النائب العام؛ بدعم قوة عسكرية تنتمي إلى اللواء (444) قتال باشروا مهمة إنفاذ أوامر النيابة العامة في نطاق بلدية القريات.

وأضاف المكتب، أن مأمورو الضبط القضائي، وعناصر السلطة العامة تمكنوا من ضبط مجموعة من المطلوبين بعد مقاومتهم بالأسلحة النارية، وضبط ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر ومركبات استقوى بها المطلوبين في مقاومة إنفاذ تدابير النيابة العامة.