طرابلس.. تنويه مهم من المرور بشان اغلاق شارع هام أمام المواطنين

نوه مكتب شؤون المرور ( قسم مرور عين زارة) المواطنين بأن طريق عين زارة والممتدة من النادي الدبلوماسي إلى مسجد الكحيلي مقفلة بالكامل وذلك لاستكمال المرحلة الخامسة الجزء الثاني من توسعة طريق عين زارة من قبل شركة الخدمات العامة .

وأشار مكتب المرور الى أنه بإمكان القادمين من جزيرة القرقني والقاصدين وادي الربيع اتخاذ مسار طريق النادي الدبلوماسي ، شارع النسيم اما القادمين من طريق وادي الربيع اتخاذ مسار شارع قرارة الحاراتي ،زويتة بالإضافة إلى تكليف عدد من دوريات مرور عين زارة لتوجيه المواطنين عبر المسارات المفتوحة .