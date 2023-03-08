المنفي يشيد بدور فرنسا في دعم المجلس الرئاسي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، بحضور سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج.

تناول اللقاء، الوضع السياسي في ليبيا عقب الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي أمام جلسة مجلس الأمن.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إن المنفي، أشاد بالعلاقة التي تجمع البلدين، وما تبذله الجمهورية الفرنسية من جهد لدعم المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار وتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، واستضافتها لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، مؤكداً مواصلة المجلس لدوره في السعي للتوصل إلى توافق وطني على أسس المشاركة والملكية الوطنية.