شاهد : حملة تفتيش مكثفة على المزينات و مراكز التجميل في بنغازي

قامت دوريات وحدة المزينات بجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي بحملة تفتيش مكثفة على المزينات و مراكز التجميل تم من خلالها ضبط مخالفات عده .

ويأتي ذلك بناءا على تعليمات السيد مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي العميد // فرج العقوري بالمحافظه على الأمن الغذائي و الدوائي للمواطن و المجاهرة باختصاص الحرس البلدي.

وأفاد رئيس الوحده الرائد عزيزة بأن الدوريات قامت بالتفيش على عدة مزينات و من خلال التفتيش تم ضبط مخالفات أهمها عدم التقيد بالشروط الصحية و عدم الاهتمام بالنظافه العامه كما تم ضبط مراكز تجميل تقوم بممارسة امور طبية بدون إذن مزاولة.

عليه تم قفل الانشطه المخالفة بالشمع الأحمر و احالتها للتحقيق المركزي.

وحذرت رئيسة الوحده الرائد // عزيزه جميع مراكز التجميل بعدم ممارسة الامور الطبيه من حقن و عمليات تجميل الا بعد الحصول على اذن مزاولة نشاط من وزارة الصحة و وجود دكتور مختص في جراحة التجميل ومن يخالف ذالك سيتم تطبيق عليه اشد العقوبات وفقا للقانون