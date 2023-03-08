أوحيدة: قد نلجأ لانتخابات فيدرالية في المناطق المحررة

قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إنهم قد يلجأون لإجراء الانتخابات بطريقة فيدرالية في “المناطق المحررة” حال استمرار رفض التعديل الـ13 وعدم تجاوب البعثة الأممية معه.

وأضاف أوحيدة في تصريحات صحفية، أن الانتخابات سترعاها القوى الأمنية والعسكرية وهي من ستفشلها و تُنجحها.

ولفت أوحيدة أن تصريحات رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة بضرورة الاستفتاء على القاعدة الدستورية حق يراد به باطل كون الاستفتاء على الدساتير تتم في البلاد التي تعيش ظروفا مستقرة فيما تشهد ليبيا انقسام شديد والجميع يستغل الأزمة بمن فيهم من أتو بالدبيبة.

وأشار أوحيدة في تصريحات صحفية الى ان الدبيبة ينهب أموال ليبيا ويحاول أن يطيل هذا الوضع بينما يسعى مجلس النواب لإخراج البلاد من الأزمة من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأشار الى ان النقاط الخلافية في مسألة ترشح العسكريين أو مزدوجي الجنسية يفصل فيها الشعب في الصناديق الاقتراع.