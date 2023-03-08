الدبيبة للسفير الأمريكي: ندعم جهود باتيلي لإجراء الانتخابات في ليبيا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة ظهر اليوم، المبعوث الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” والقائم بأعمال السفارة الأمريكية “ليزلي أوردمان”.

وحسب بيان للحكومة، فقد ناقش اللقاء الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، ورفع مستوى الإفصاح والشفافية الحكومي، وتفعيل آلية متابعة الإنفاق وضمان التوزيع العادل للإيرادات.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء، دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة “عبدالله باتيلي”، مشيدا بالدور الأمريكي الفعال بشأن الملف الليبي ودعمهم الدولي لإجراء الانتخابات.