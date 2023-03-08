تفاصيل القبض على أجنبي مُتلبسا ببعض المسروقات والتزوير في بنغازي

أعلنت مديرية بنغازي، اليوم الاربعاء عن تمكن مركز شرطة بوعطني من القاء القبض على تشادي الجنسية قام بسرقة أسلاك كهربائية ومحركات ومواسير نحاسية لثلاجات تبريد وتقدر المسروقات بمبلغ وقدره 25.000 ألف دينار وعند ضبطه عثر بحوزته على بطاقة ليبية مزورة تحمل إسمه.

ويأتي ذلك إستجابةً لشكوى مواطن يمتلك ثلاجات لحفظ الفواكه تقدم بها إلى مركز شرطة بوعطني ضد مجهول قام بسرقة قطع غيار وأسلاك كهربائية ومواسير نحاسية ومحركات تخص الثلاجات حيث تقدر المسروقات بمبلغ وقدره 25.000 ألف دينار.

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز العميد أحمد النعاس تعليماته بالبحث والتحري وجمع أكبر قدر من المعلومات عن الواقعة وعلى الفور تم خروج أعضاء التحريات بمُتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات الملازم فرج الفاخري إلى مكان الواقعة لجمع أكبر قدر من المعلومات عن الفاعل وعنده وصولهم وردت معلومات بأن شخص تشادي الجنسية يعمل كحارس لهذه الثلاجات مُتواجد بإحدى مواقع بيع الخردة ويقوم ببيع قطع الغيار سالفة الذكر وأسلاك كهربائية بعد حرقها .

وعلى الفور تم انتقال التحريات وضبط الشخص سالف الذكر مُتلبسا ببعض المسروقات وعند تفتيشه إحترازيا تم العثور بحوزته على بطاقة أثبات هوية ليبية مزورة تحمل إسمه وبياناته الشخصية .

وتم الإنتقال به إلى المركز وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى م.أ.م من مواليد 1992 تشادي الجنسية وإعترف بسرقة قطع غيار وأسلاك من ثلاجات حفظ الفواكه أكثر من مرة وأفاد أنه قام بشراء بطاقة الهوية الليبية عام 2018 من شخص من مدينة سبها بمبلغ 200 دينار وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة بتُهمة السرقة والتزوير .