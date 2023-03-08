عملية أمنية واسعة في منطقة القوشي بمصراتة لضبط تجار الممنوعات

أخبارليبيا24- خاص

أطلقت الجهات الأمنية في مدينة مصراتة اليوم الأربعاء عملية أمنية واسعة لضبط تجار ومروجي الخدرات والممنوعات في منطقة القوشي.

وأكد مصدر مطلع أن قوة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومديرية الأمن قامت بضبط عدد من التجار وإقفال المحلات التي تعتبر الموزع الكبير للممنوعات في المدينة.

وأشار المصدر كذلك إلى أن تبادلًا لإطلاق النار وقع بين تجار المخدرات والجهات الأمنية أثناء عملية المداهمة.

وأوضح المصدر أم الجهات الامنية تقوم بالسيطرة على منطقة القوشي بالكامل ومداهمة كافة أوكار المخدرات بالمنطقة.

ولفت إلى أنه يتم استعمال للطائرات بلا طيار البرقدار TB2 التركية من قبل القوات الأمنية المشتركة لمراقبة تجار المخدرات بمنطقة القوشي بمدينة مصراتة.