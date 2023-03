ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي إن المؤسسات الرقابية تتجاذبها أطراف الصراع على السلطة والمال العام.

لنقي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “نظرًا لغياب رأس للدولة وسلطة تنفيذية موحدة وسلطة تشريعية جادة، أصبحت المؤسسات الرقابية تتجاذبها أطراف الصراع على السلطة والمال العام يريدونها مؤسسات رقابية منقسمة ضعيفة لا تكشف فسادهم”، داعيًا إلى وقفة حاسمة من الجميع حفاظًا على نزاهة هذه المؤسسات وعدم إدخالها في الصراع السياسي.

Shares

The post لنقي: المؤسسات الرقابية تتجاذبها أطراف الصراع على السلطة والمال العام first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية