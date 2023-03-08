المبعوث الأمريكي يبحث مع “دبيبة” مبادرة “باتيلي” لإجراء الانتخابات الليبية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الأربعاء، المبعوث الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية، ليزلي أوردمان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، إن اللقاء جاء لمناقشة الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، ورفع مستوى الإفصاح والشفافية الحكومي، وتفعيل آلية متابعة الإنفاق وضمان التوزيع العادل للإيرادات.

وأكد دبيبة، خلال اللقاء، دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، مشيداً بالدور الأمريكي الفعال بشأن الملف الليبي ودعمهم الدولي لإجراء الانتخابات.

من جهة أخرى قال ريتشارد نورلاند، عبر حساب السفارة الأمريكية بموقع تويتر إنه تبادل وجهات النظر مع دبيبة، حول مبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن المبادرة تمثل المسار الواعد للانتخابات وتستحق الدعم القوي من كل من القادة الليبيين والمجتمع الدولي.

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