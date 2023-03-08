“بوشناف” و”السايح” يبحثان التدابير اللازمة لإجراء الانتخابات

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بحث رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف التدابير اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة من خلال ضمان مصداقية الوثائق والمستندات التي تقدم من قبل الناخبين والمترشحين للعملية الانتخابية وأبرزها التأكيد على سلامة ومصداقية سجل الناخبين والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

كما اتفق الطرفان خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاربعاء في ديوان مجلس المفوضية على تعزيز آليات التعاون بين المؤسستين، لتطوير قواعد المعلومات والبيانات ذات العلاقة المباشرة بالعملية الانتخابية.

ومن جهته أكد المستشار (بوشناف) دعمه للمفوضية، مثمناً في ذات الوقت الجهود التي بذلتها المفوضية في التحضير للانتخابات المرتقبة.