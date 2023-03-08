شاهد : أبرز تصريحات وزير الخارجية المصري بجامعة الدول العربية حول أوضاع ليبيا

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن محاولات اختلاق آليات مستحدثة في ليبيا، غرضها إرباك المشهد، من أجل تكريس الوضع القائم.

وأضاف شكري خلال اجتماع جامعة الدول العربية، أن اعتماد التعديل الدستوري الـ13، وصدوره من مجلس النواب، وتأييد مجلس الدولة له، يُعد إطارًا دستوريًا وقانونيًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، تحت إشراف حكومة محايدة.

وتابع شكري أن مصر تثمن جهود “النواب والدولة” في تحقيق هذا التقدم، ونتطلع إلى استمرار جهودهما بما يتسق مع ولاية كل منهما في اتفاق #الصخيرات لإنجاز القوانين الانتخابية، وصولا إلى إقرارها من مجلس النواب.

وأكد تأييد بلاده لدعم مسار الحل “الليبي – الليبي” ورفضها أي إملاءات خارجية على الليبيين، أو تجاوز دور المؤسسات الليبية وفقا لمرجعية اتفاق الصخيرات.

وشدد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة في زمن محدد، وحل المليشيات ودعم مهمة لجنة “5+5” بما يحقق سيادة واستقرار ليبيا.