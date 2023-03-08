خلال لقائه السايح..بوشناف يدعو الأطراف الليبية للانخراط في العملية الانتخابية لإنهاء المراحل الانتقالية

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دعا مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف اليوم الأربعاء، كافة الأطراف الليبية للانخراط في العملية الانتخابية لإنهاء المراحل الانتقالية.

وشدد بوشناف خلال لقائه رئيس المفوضية العليتا للانتخابات عماد السايح في مقر المفضوية في طرابلس، على أن إجراء الانتخابات يأتي تحقيقًا لطموح الليبيين والحفاظ على حالة الاستقرار القائمة حاليا.

وأكد مستشار الأمن القومي أن مجلس الأمن القومي يدفع بقوة في اتجاه تحقيق الانتخابات ويعمل على نجاحها.

وناقش الطرفان آليات الدفع باتجاه تحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقا للقاعدة الدستورية التي اتفق عليها مجلسي النواب والدولة.

وأكدا على ضرورة إزالة كل ظروف القوة القاهرة التي أدت لإرجاء العملية الانتخابية السابقة وعلى رأسها إقرار القوانين اللازمة لإجراء العملية الانتخابية وفقا للقاعدة الدستورية المتفق عليها.