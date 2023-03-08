بوقعيقيص تعلق على قرار رفض إنشاء محكمة دستورية في بنغازي

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص إن الأحكام الدستورية شأن عام يهم كل مواطني الدولة، ومن حقهم أن يعرفوا هل حقًا قضت الدائرة الدستورية بإلغاء قانون إنشاء الدائرة الدستورية في بنغازي الصادر عن مجلس النواب والذي ثار بشأنه جدل كبير في حينه؟.

بوقعيقيص وفي منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تساءلت عن الأساس الذي تصدت من خلاله الدائرة الدستورية لإلغاء القانون الذي قام مجلس النواب بتجميده.

وأضافت: “أليس تجميده يعني فقدانه شرط المصلحة الضروري توافره في أي دعوى قضائية؟ أتمنى أن أكون مخطئة”.

وطالبت بوقعيقيص بخروج بيان من الدائرة الدستورية يضع الليبيين في صورة ماحدث، منهية حديثها: “أخشى أننا تعرينا وسقطت آخر ورقة توت تستر عوراتنا”.