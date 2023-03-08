خارجية الدبيبة: المنقوش تناقشت مع أبو الغيط في القضايا العربية

التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش بالأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة في بيان إن اللقاء تناول آخر مستجدات العمل العربي المشترك قبيل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدورة (159) اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان تبادل الطرفان وجهات النظر والرؤى بشأن عدد من المواضيع والقضايا المطروحة، فضلاً عن توحيد المواقف إزاء مختلف التحديات التي تواجهها الدول العربية، ودعم مجالات التعاون التي تعزز المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.