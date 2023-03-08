المالية: صرف مرتبات مارس قبل شهر رمضان وأبريل قبل العيد

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية ورئيس الفريق الإعلامي بالوزارةفيصل الهمالين اليوم الأربعاء إن الوزارة ستقوم بصرف مرتبات شهر مارس قبل شهر رمضان المبارك.

وأضاف الهمالي في بيان متلفز بث على حساب الوزارة أن مرتبات شهر أبريل سيتم صرفها قبل عيد الفطر المبارك.

وأكد المتحدث، أن الوزارة عاكفة حاليًا على صرف مرتبات شهر مارس لكافة القطاعات التي تمت مطابقة بياناتها على الجدول الموحد.

وأشار الهمالي إلى أنه تمت إحالة المخصصات المالية بمنحة الزوجة والبنات والأبناء عن أشهر يناير وفبراير ومارس إلى مصرف ليبيا المركزي.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية إلى أن المنح ستكون في حسابات المستفيدين قبل شهر رمضان المبارك.