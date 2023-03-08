الأطباء يصعّدون ضد الدبيبة.. ووزارة الصحة في سبات عميق

قال النقيب العام لأطباء ليبيا، محمد الغوج، إن النقابة العامة رفقة النقابات الطبية الأخرى ترفض تماما جدول المرتبات الموحد الصادر عن حكومة الدبيبة الدبيبة؛ لما فيه من إجحاف بحقوق الأطباء والكوادر الطبية المساعدة.

وأضاف الغوج، أن الأطباء سينفذون وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء أمام رئاسة الوزراء في طرابلس؛ ليعلنوا رفضتهم لهذا الجدول.

ولفت إلى أن جدول المرتبات الموحد أهدر حق الأطباء، خاصة أصحاب الخبرة التي تجاوزت سنوات عملهم وخبرتهم الـ20 عاما؛ وبدلا من أن ترتفع مرتباتهم انخفضت بشكل غير مقبول.

وكشف الغوج، أن هناك مجموعة من الاستشاريين يعتزمون تقديم تقاعد مبكر؛ لانزعاجهم من الرواتب الهزيلة، وهناك آخرون ينوون تقديم استقالاتهم.

وقال: “اجتمعنا مع مديري المستشفيات ببلديات طرابلس الكبرى، ومجمع العيادات الذهبية، ومتفقون على رفض هذا الجدول”.

وطالب بتطبيق القرار 885 لإعطاء الكوادر الطبية والطبية المساعدة حقهم، “ولن نرضى بدفع رواتب للأطباء بقيم أقل من الموظفين الحكوميين في القطاعات الأخرى”.

وأضاف أن وزارة الصحة بحكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية في سبات عميق ولم تقدم أي شيء للكوادر الطبية والطبية المساعدة؛ والقطاع الصحي منهار والوزارة لم تقدم أي مجهودات بالخصوص.