المنفي يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا “بول سولير”، بحضور سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان أن اللقاء تمحور حول الوضع السياسي في ليبيا عقب الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي أمام جلسة مجلس الأمن.

وأشاد المنفي بالعلاقة التي تجمع البلدين الصديقين، وما تبذله الجمهورية الفرنسية من جهد لدعم المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار وتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، واستضافتها لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأكد المنفي مواصلة المجلس الرئاسي لدوره في السعي للتوصل إلى توافق وطني على أسس المشاركة والملكية الوطنية.