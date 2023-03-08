ليبيا الان

المنفي يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا “بول سولير”، بحضور سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان أن اللقاء تمحور حول الوضع السياسي في ليبيا عقب الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي أمام جلسة مجلس الأمن.

وأشاد المنفي بالعلاقة التي تجمع البلدين الصديقين، وما تبذله الجمهورية الفرنسية من جهد لدعم المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار وتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، واستضافتها لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأكد المنفي مواصلة المجلس الرئاسي لدوره في السعي للتوصل إلى توافق وطني على أسس المشاركة والملكية الوطنية.

 

الوسوم

فرنسا ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك