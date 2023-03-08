العمليات المشتركة مصراتة تطلق عملية لمداهمة أوكار تجارة وتعاطي المخدرات بمنطقة القوشي

العنوان – مصراتة

أعلنت قوة العمليات المشتركة إطلاق عملية موسعة لمداهمة واقتحام أوكار تجارة وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بمنطقة القوشي بمدينة مصراتة.

وأوضحت القوة أنه يتم في هذه الأثناء تطويق كامل المنطقة للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع هروب أيٍ من المشتبه بهم والمطلوبين للعدالة.

وأشارت القوة إلى أن هذه العمليو جاءت بناءً على تعليمات مدير نيابة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية غرب مصراتة لمكافحة ومحاربة آفة المخدرات وتجاراتها.

ونبهت قوة العمليات المشتركة المواطنين بضرورة الابتعاد عن المنطقة وذلك للحفاظ على سلامتهم.