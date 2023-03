المنفي لـ باتيلي: ندعم الجهود المبذولة للوصول إلى الانتخابات قبل نهاية 2023

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الثلاثاء الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

باتيلي قدم للمنفي إحاطةً كاملةً حول لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا، بالإضافة لإحاطته الأخيرة التي تقدم بها إلى مجلس الأمن.

من جانبه، أكد المنفي خلال اللقاء دعم كافة الجهود المبذولة من أجل الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام 2023 على أن تؤسس على الملكية الوطنية.

من جهته، أكد المبعوث الأممي أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي في دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، والتوفيق بين الأطراف الليبية كافة باعتباره جهة محايدة تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف.

