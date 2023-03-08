الدبيبة يؤكد لسفراء دول (2+3) استمرار حكومته بتقديم الخدمات لليبيين

أطلع سفراء دول (p3+2) رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة على صورة نتائج اجتماعاتهم الأخيرة بالولايات المتحدة الأمريكية، وجلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، وتنسيق الجهود الدولية الداعمة للانتخابات.

وأكد الدبيبة دعمه لجهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، التي تتوافق مع رؤية حكومته المنتهية للمرحلة القادمة وأهمها الذهاب في مسار واحد وهو الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية وتوحيد الجهود المحلية الدولية لإصدار قاعدة دستورية حرة ونزيهة مع ضرورة وجود وثيقة قبول الأطراف بالنتائج.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء بأن “حكومته مستمرة في تقديم خدماتها لكل الليبيين رغم الظروف”، على حد قوله.

وقدم السفراء دعمهم لجهود باتيلي التي تسعى إلى اجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري، مشيدين بالجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الملف ورؤيتها الواضحة في هذا الشأن.