شهود عيان: مسلحو “اللواء 444” لم يراعوا حرمة بيوت القريات

تحركت كتائب مسلحة من الزنتان نحو بلدية القريات اليوم الأربعاء معلنة أنها ستعمل على حماية العائلات من الزنتان التي تعرضت لانتهاكات وعمليات نهب وتحطيم لمنازلها على يد لواء 444 وإنفاذ القانون خلال مداهمتهم للمنطقة.

وفي هذا السياق، قال شهود عيان في بلدية القريات التي تقع جنوب شرقي العاصمة طرابلس، إن الأهالي فوجئوا في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء، بهجوم مئات السيارات المسلحة مدعومة بطيران مسير المنطقة.

وأضاف الشهود أن المسلحين من عناصر “اللواء 444 قتال” اقتحموا منازل القريات دون مراعاة لحرمات البيوت أو الإجراءات القانونية واستولوا على ممتلكات المواطنين الخاصة بما في ذلك المنقولات المتمثلة في السيارات الخاصة، والأموال.

وأوضح الشهود أن المسلحين روّعوا المواطنين الآمنين في بيوتهم ولم يراعوا حقا للأطفال ولا النساء أو الشيوخ، إضافة إلى إلقاء القبض على أعداد كبيرة من المواطنين الذين لا علاقة لهم بأي من القضايا التي تذرعت بها قوات “اللواء 444 قتال” لدخول المنطقة.

يشار إلى أن اللّواء 444 قِتال أعلن عبر “فيسبوك” عن اقتحامه بلدة القريات بدعوى مكافحة الجريمة والقبض على مطلوبين، مضيفا أنه داهم “26” موقعاً في بلديّة القريات بالاشتراك مع إدارة إنفاذ القانون وجهاز المباحث الجنائية وبإشرافٍ مباشرٍ من مكتب النائب العام، وفق قوله.

وأضاف أن قواته تمكّنت بعد اشتباكات مع من وصفتهم بالخارجين عن القانون من إلقاء القبض على العديد من المطلوبين في عدّةِ تُهم منها تجارة الأسلحة والمخدرات وتهريب الوقود والهجرة غير الشرعية والقتل والخطف.