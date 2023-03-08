بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: حكومة الوحدة تتعهّد برفع مكانة المرأة الليبية وتعزيز دورها المجتمعي

أشادت حكومة الوحدة الوطنية، بمناسبة اليوم العالمي للمراة، بتضحيات المرأة الليبية “التي عانت خلال سنوات الإنقسام والحرب واليوم تؤدي دورها علىجميع المستويات وبمختلف المناطق في دعم السلام والمشاركة في البناء والتنمية ونبذعودة الحرب .”

كما نوهت الحكومة في بلاغ لها، بكل ماواجهته المرأة الليبية من “العنف السياسي بجميع مستوياته اللفظي والاغتيال المعنوي .”

وأكدت حكومة الوحدة في سياق متصل، إيمانها بدور المرأة وقناعتها بدورها المحوري مفيدة أنها رفعت “مستوى تمثيل المرأة بها ولأول مرة في تاريخ بلادنا تتولى المرأة حقائب وزارية سيادية.”

وتعهّت في هذا الإطار”بالمضي قدما في الرفعة بمكانة المراة الليبية وتعزيز دورها المجتمعي وتأصيل ريادتها في كل المجالات.”