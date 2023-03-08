المالية تكشف عن عدد الوحدات الإدارية التي أتمت المطابقة

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية ورئيس الفريق الإعلامي بالوزارةفيصل الهمالي، اليوم الأربعاء، إن عدد الجهات التي أنهت المطابقة وفق جدول المرتبات الموحد 1474 وحدة إدارية.

وأضاف الهمالي في بيان له، أن عدد التسويات والترقيات والعلاوات وجدول موحد مليون و323 ألف و594 موظف.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن أعمال تغيير المسارات بين القطاعات والوحدات الإدارية بلغت 119 ألف و167 موظف.

وأكد الهمالي أن عدد حالات الإيقاف الناجمة عن الازدواجية والوفاة وإنهاء الخدمة بلغت 98 ألف و997 موظف.

وطالب الوحدات الإدارية التي لم تقم بإجراء المطابقة لموظفيها بسرعة التواصل مع إدارة الميزانية وتوفير المستندات والبيانات الإدراية والمالية اللازمة لإنها عملية المطابقة حرصًا على نيل الموظفين التابعين لها حقوقهم وفق التشريعات النافذة.