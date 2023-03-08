الدبيبة: رؤيتنا تتوافق مع جهود البعثة الأممية

أكّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، والتي “تتوافق مع رؤية حكومة الوحدة الوطنية للمرحلة القادمة وأهمها الذهاب في مسار واحد وهو الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية وتوحيد الجهود المحلية الدولية لإصدار قاعدة دستورية حرة ونزيهة مع ضرورة وجود وثيقة قبول الأطراف بالنتائج”.

جاء ذلك في كلمة له،خلال اجتماع ضم سفراء دول(2+3p) لوضع رئيس الحكومة في صورة نتائج اجتماعاتهم الأخيرة بالولايات المتحدة الأمريكية، وجلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، وتنسيق الجهود الدولية الداعمة للانتخابات، وفق بلاغ لحكومة الوحدة.

وأكد السفراء في كلماتهم دعمهم لجهود باتيلي التي تسعى إلى اجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري، مشيدين بالجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الملف ورؤيتها الواضحة في هذا الشأن.