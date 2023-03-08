تبادل إطلاق النار وضبط متهمين بسرقة المنازل في سبها

تمكنت دورية بالتعاون بين مركز شرطة سبها المدينة ومركز شرطة المنشية وشرطة النجدة في الفتره الليلية عند الساعة الثالثة بعد منتصف الليل من ضبط أحد المتهمين بسرقة المنازل بشارع النملة بمنطقة المنشية وهو متلبس أثناء محاولته سرقة أحد المنازل.

و بين المكتب الإعلامي لمركز شرطة المدينة أنه كان مع المتهم ثلاثة أشخاص آخرين تبادلوا إطلاق النار مع الشرطة حيث أصيب أحد الجناة وفروا هاربين وتم جلب الجاني الذي تم ضبطه للمركز وبالتحقيق معه تبين أنه من مواليد 1993م، الجنسية السودان، مقيم بأم الأرانب الشركة الصينية وباستيفاء التحقيق معه اعترف على جميع هذه السرقات واتخذت كافة الإجراءات القانونية وأحيل للنيابه العامة.

و يشار إلى أنه ” قد سبق تقديم خمسة بلاغات من بعض المواطنين خلال عشرة أيام إلى مركز شرطة سبها المدينة بشأن أشخاص مجهولي الهوية يقومون بسرقة المنازل بمنطقة المنشية شارع سوق النملة وهم سمر البشرة يحملون جميعهم بنادق كلاشن كوف وذلك في الفتره الليلية بعد الساعة الثانية من منتصف الليل وبشكل مستمر وحيث رصدتهم كاميرات المراقبة بأحد المنازل أثناء قيامهم بالسرقة وتم التعرف على وجوههم وملامحهم جيدا ، وعليه وبناء على تعليمات مدير الأمن بأن يتم تكثيف الدوريات في هذه المنطقة من قبل المديريات و ذلك للقبض على المتهمين .