الحرس البلدي المرج يتلف منتجات تحتوي موادًا محظورة

أخبارليبيا24

أتلف جهاز الحرس البلدي المرج منتج غذائي يحتوي على مواد محظورة يتداول في محلات المقرمشات ومحلات الحلويات والمرطبات.

وأوضح جهاز الحرس البلدي أن المنتجات تحتوي موادًا محظورة وغير مطابقة للمواصفات القياسية الليبية وغير آمنة وهي (E171.E102.E122.E172).

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وجمع هذا المنتج من المحلات وتم إتلافها في المكب الرئيسي للنفايات بمنطقة الشيلوني بالطريقة الصحيحة.

وأكد الحرس البلدي المرج أن الحملة ستستمر حتى يتم سحب هذه المواد الغذائية من المحلات التجارية داخل نطاق البلدية.