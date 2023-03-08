الدبيبة يأمر بإعادة تفعيل محطات رصد الزلازل وبحث أسباب انحصار مياه البحر

عقد رئيس حكومه الوحده الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة اجتماعا مع رئيس الهيئة الليبية للبحث العلمي، وأكرم الكاسح مدير المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ومحمد عبد الله مدير الشؤون العلمية بالمركز، ونور السنطة مدير علوم الزلازل بالمركز، وذلك بحضور عادل جمعة وزير شؤون مجلس الوزراء.

وناقش الاجتماع سير عمل المركز الليبي للاستشعار عن بعد العلوم الفضاء والنشاط الزلزالي وأسباب انحصار مياه البحر على الشواطئ الليبية

وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيلات، وهي يتولى المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء عن طريق الهيئة الليبية للبحث العلمي تقديم مقترح لاحتياجاته لتفعيل محطات الرصد الزلزالي أجهزة رصد تدريب مساهمات لعدد 15 محطة.

وأيضا يتولى المركز اعداد برامج اعلامية وتوعوية في وسائل الإعلام المختلفة في أسباب انحصار مياه الشواطئ عبر البحر حتى يتمكن المواطن من معرفة المعلومات الصحيحة حول الظاهرة.

ومن ضمن التوصيات يتولى المركز التواصل مع وزارة الحكم المحلي عن طريق البلديات التي بها نشاط زلزالي لوضع آلية للمحافظة على أجهزة الرصد الزلزالي وعدم الاعتداء عليها.

كما يتولى المركز عن طريق الهيئة التواصل مع مصلحة التخطيط العمراني لتحديد وتصنيف المناطق التي بها نشاط زلزالي لوضع ضوابط ومواصفات شروط ترخيص البناء في هذه المناطق تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق الهيئة الليبية للبحث العلمي إعادة تقييم المراكز العلميه التابعه لها وضع معايير علميه وتصور بشانها.