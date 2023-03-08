طرابلس.. ضبط لحوم فاسدة وبعضها عليها علامات مرضية

أعلن مركز الرقابة على الاغذية والادوية، اليوم الاربعاء عن إستمرار جولات مفتشي المركز فرع طرابلس رفقة الحرس البلدي على محال بيع اللحوم بمنطقة (عين زارة) للتأكد من مدي مطابقتها للمواصفات الليبية والإشتراطات الصحية المطلوبة.

وكانت الملاحظات كالاتي

عدم وجود شهائد صحية عند اغلب العاملين

عدم الاهتمام بالنظافة في اغلب المحلات

عدم توفر برنامج دوري لمكافحة الآفات والامن والسلامة عند اغلب المحلات

يتم الـذبح علي الطريق وبدون كشف طبيب بيطري في بعض المحلات

وجود لحوم ظاهر عليها فساد وبعضها عليها علامات مرضية نتيجة الدبح خارج السلخانات المرخصة

وعليه تم إتخاذ الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة .