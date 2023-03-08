بوشناف يجري زيارة للمفوضية العليا للانتخابات ويلتقي رئيسها

أجرى مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف اليوم الأربعاء زيارة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مقرها بالعاصمة طرابلس والتقى برئيسها عماد السايح، وذلك لبحث مستجدات العملية الانتخابية المرتقبة.

وناقش الطرفان آليات الدفع باتجاه تحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقا للقاعدة الدستورية التي اتفق عليها مجلسي النواب والدولة.

وأكد بوشناف والسايح على ضرورة إزالة كل ظروف القوة القاهرة التي أدت لإرجاء العملية الانتخابية السابقة وعلى رأسها إقرار القوانين اللازمة لإجراء العملية الانتخابية وفقا للقاعدة الدستورية المتفق عليها.

ودعا بوشناف كافة الأطراف الليبية للانخراط في العملية الانتخابية لإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق طموح الليبيين والحفاظ على حالة الاستقرار القائمة حاليا، مؤكدا أن مجلس الأمن القومي يدفع بقوة في اتجاه تحقيق الانتخابات ويعمل على نجاحها.