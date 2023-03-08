في اليوم العالمية للمرأة..باتيلي: المرأة الليبية تمثّل قوة للتغيير وستؤدي دوراً حيوياً في مستقبل ليبيا

العنوان – طرابلس

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد اللهِ باتيلي اليوم الأربعاء في اليوم العالمي للمرأة، إن المرأة الليبية تمثّل قوة للتغيير وستؤدي دوراً حيوياً في مستقبل ليبيا.

وأضاف باتيلي :”أحث النساء في كافة أنحاء ليبيا للمشاركة بجدية في جميع المبادرات الرامية إلى إعادة شرعية مؤسسات الدولة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا”.

وتابع المبعوث الأممي “يجب على النساء التحرك للقيام بدور فعال في العملية الانتخابية!”.

وواصل باتيلي :”نحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي فرصة فريدة للاحتفال بحقوق الإنسان، ولكنها أيضاً فرصة للتذكير بأن المساواة في الحقوق بالنسبة للمرأة تعني الكرامة والحرية والعدالة للجميع”.

وقال المبعوث الأممي :”أحيي النساء على تحركهن من أجل مزيد من الإدماج والمشاركة في العملية السياسية، فدورهن سيكون حاسماً في استعادة السلام والاستقرار والازدهار في ليبيا”.

وأكد باتيلي :”في هذا اليوم، وفي كل يوم، أحيي قوة كلَّ النساء والفتيات في ليبيا وشجاعتهنّ وصمودهنّ”.