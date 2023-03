الجعيدي: المشري يُظهر نفسه بأنه يمثل تيار الثورة لكنه يسعى لتمرير التعديل الـ 13

ليبيا – قال الناطق الرسمي باسم مجلس البحوث بدار إفتاء الغرياني عبد الله الجعيدي إن رئيس مجلس الدولة خالد المشري يُكثّف هذه الأيام من الظهور الإعلامي والتصريحات المنسجمة مع خط فبراير، مثل أنه لن يقبل بمزدوجي الجنسية والعسكريين، وفتح ملف اختصاص ديوان المحاسبة، ورفض قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بنقل بعضها للرقابة الإدارية تمهيدًا لتقاسم المناصب السيادية.

الجعيدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “هكذا يُظهر المشري نفسه بأنه مهتم بالمصلحة العامة ويمثل تيار الثورة، ويضع بين هذه الملفات تمرير التعديل الثالث عشر باعتباره يَصبّ في مصلحة الشعب وليس كما يروج معارضوه، وما إن ينجح في مسعاه ويلبي طلبات عقيلة في هذا الملف ستذهب كل تصريحاته أدراج الرياح ولا يبقى منها إلا ما دبرته المخابرات المصرية وباركه حزب صوان وكتلته في مجلس الدولة”.

