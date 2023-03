أثناء تسليم الرئاسة لـ”سامح شكري”.. المنقوش تتطلع لدور إيجابي للجامعة العربية

أكدت وزيرة الخارجية لحكومة الوحدة “نجلاء المنقوش” التزامهم بتنفيذ انتخابات شاملة تنهي المراحل الانتقالية التي أعطت مجالا للحلول السياسية المنقوصة، ومساحات لتنافس القوى الأجنبية وفق قولها.

وقالت المنقوش خلال كلمة لها في دورة مجلس جامعة الدول العربية الأربعاء على مستوى وزراء الخارجية العرب، إن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة وجّه برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة في مجال الدعم الفني واللوجستي لإنجاز الانتخابات.

وأعربت المنقوش عن تطلع ليبيا لرؤية دور إيجابي من كل الدول العربية للمساهمة في استقرار ليبيا الدائم ووحدتها، مشيرة إلى أنه لا بديل عن الحوار وسلمية العملية السياسية في إدارة الخلافات والأزمات الداخلية .

ولفتت المنقوش إلى أن إصرار ليبيا على التمسك بحقها في استلام الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الجامعة العربية هو لتكثيف التواصل وعرض المسألة الليبية في المحافل الدولية والإفريقية والإقليمية، مضيفة أن ذلك شكّل علامة فارقة في تاريخ الدبلوماسية الليبية خلال السنوات العشر الأخيرة.

ووجهت المنقوش شكرها للدول التي ساندت ليبيا في حق ممارسة كافة متطلبات وحقوق عضويتها الكاملة إسوة ببقية دول الجامعة العربية.

ودعت المنقوش الجامعة العربية إلى العمل كإطار مؤسسي يتعامل مع الأعضاء بشكل متساوٍ وعادل ولا يفرق بينهم بناء على مواقف سياسية أو التقليل من قيمة بعضها بالادعاء بأن هناك دولا كبرى وأخرى أقل أهمية، بحسب قولها.

وقالت المنقوش إن إعلاء مصلحة الأمن القومي المشترك والتعاون البناء بديلا عن التدخل بشكل أحادي في شؤون دولنا هو أفضل السبل لإنهاء المشكلات العربية وتصفيرها.

المصدر: كلمة وزيرة الخارجية في اجتماع وزراء الخارجية العرب

