سفارات دول (p3+2): ندعم مبادرة “باتيلي” وعلى القادة الليبيين تقديم تنازلات لإجراء الانتخابات

أعلنت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة (p3+2)، عن دعم مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لإجراء الانتخابات الليبية في 2023.

وقالت سفارات الدول الخمس في بيان مشترك: “يتواجد الممثلون عن فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة في ‎ليبيا للتعبير عن دعمهم القوي لمبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي لتأمين دعم القادة الليبيين لخارطة طريق للانتخابات”.

وأضاف البيان: “وقد شدد الممثلون في كافة لقاءاتهم مع القادة الليبيين على أنه عليهم تقديم التنازلات اللازمة للتحرك بسرعة الى وضع مسار نحو الانتخابات حتى يتسنى للشعب الليبي تحقيق تطلعاته في اختيار قادته”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، عقد اليوم الأربعاء، اجتماعا ضم سفراء دول (p3+2) لوضعه في صورة نتائج اجتماعاتهم الأخيرة بالولايات المتحدة الأمريكية، وجلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، وتنسيق الجهود الدولية الداعمة للانتخابات.

وأكد دبيبة، في كلمته دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، والتي تتوافق مع رؤية حكومة الوحدة للمرحلة القادمة وأهمها الذهاب في مسار واحد وهو الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية وتوحيد الجهود المحلية الدولية لإصدار قاعدة دستورية حرة ونزيهة مع ضرورة وجود وثيقة قبول الأطراف بالنتائج.

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