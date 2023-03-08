بيان غربي لدعم مبادرة باثيلي بشأن الانتخابات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعربت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، عن دعم ممثليها القوي لمبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باثيلي، التي طرحها أمام مجلس الأمن يوم 27 فبراير الماضي، لحشد الدعم من القادة الليبيين لخارطة طريق للانتخابات.

وقالت سفارات هذه الدول، في بيان مشترك، “يتواجد الممثلون عن فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة في ليبيا للتعبير عن دعمهم القوي لمبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد باثيلي لحشد الدعم من القادة الليبيين لخارطة طريق للانتخابات”.

وأضافت، “شدد الممثلون في كافة لقاءاتهم مع القادة الليبيين على أنه عليهم تقديم التنازلات اللازمة للمرور بسرعة الى وضع مسار نحو الانتخابات، لكي يتسنى للشعب الليبي تحقيق تطلعاته في اختيار قادته”.

وأطلق المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي، مبادرة “تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023″، بعدما اعتبر أن كلا من مجلسي النواب والدولة لم ينجحا “في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات”.

وأعلن باثيلي، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، في 27 فبراير الماضي، اعتزامه “إنشاء لجنة تسيير رفيعة المستوى للانتخابات”.

وأوضح، أن الآلية المقترحة ستعمل على “الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية، بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية، وأبرز الشخصيات السياسية، وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلون عن النساء والشباب”.

وقال باثيلي، إن هذه اللجنة ستضطلع “بتيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023”.

وأضاف، أن اللجنة المقترحة “سوف تمنح منصة للدفع قُدما بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين”.

في المقابل ردّت هيئة رئاسة مجلس النواب بالرفض على المبادرة، في بيان صدر في 27 فبراير، حيث أكدت على “الملكية الليبية للعملية السياسية، وأنها الضامن الوحيد لإنجاح أي مبادرات في هذا الشأن”.