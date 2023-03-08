المريمي: طالبنا 12 بلدية بإيداع القيمة المالية الخاصة بمادة الأعلاف

باشرت اللجنة المركزية لتوزيع الاعلاف بمخاطبة اللجان الفرعية بالبلديات المستوفية الإجراءات وعددها 12 بلدية طالبةً منها إيداع القيم المالية الخاصة بمادة الأعلاف حسب الكميات المحددة لكل بلدية.

وطالبت اللجنة المركزية من اللجان الفرعية لتوزيع الأعلاف بالبلديات بضرورة التواصل معها وإيداع القيم في أقرب فرصة حتى يستفيد مربي المواشي والأغنام من مادة الأعلاف التي وفرتها الحكومة الليبية لتخفيف العبء عليهم.

وأشار رئيس اللجنة المركزية لتوزيع الاعلاف حمد المريمي “بأن تسليم مادة الأعلاف للجان الفرعية بالبلديات المستوفية الإجراءات سيتم بعد إيداع القيم المالية نظير الكميات المخصصة، وسيتم التوزيع على البلديات الأخرى خلال الفترة القادمة.