الليبية لحقوق الانسان: المرأة الليبية كانت ومازالت مثال للصبر والتفاني في حب الوطن

أكدت رئيس المنظمة الليبية لحقوق الإنسان حنان الشريف بأن المرأة الليبية كانت ومازالت مثال للصبر والتفاني في حب الوطن وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام.

وأضافت الشريف بأن امهاتنا وأخواتنا وبناتنا تربوا علي حب الوطن، ولذلك المرأة الليبية تقتحم كل المهن والمناصب والأعمال بجدارة واقتدار، مشيرةً أنه لا ننسى ما قدمته المرأة الليبية من تضحيات في مكافحة الظلم والإرهاب.

وجددت المنظمة تأكيدها أنها تعمل من أجل رفع الظلم والمعاناة على كل الضحايا وخاصة النساء نتيجة للظروف الأمنية والنزاعات المسلحة التي عصفت بالبلاد رغم الصعوبات، معربتنا عن أسمى آيات التقدير والاحترام لنساء ليبيا بهذه المناسبة.