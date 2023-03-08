الدبيبة يطلع على نتائج اجتماعات دول (p3+2) بالولايات المتحدة الأمريكية

عقد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم بمدينة طرابلس اجتماعا ضم سفراء دول (p3+2)، وذلك لوضع رئيس الوزراء في صورة نتائج اجتماعاتهم الأخيرة بالولايات المتحدة الأمريكية، وجلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، وتنسيق الجهود الدولية الداعمة للانتخابات.

وأكد رئيس الوزراء في كلمته دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، والتي تتوافق مع رؤية حكومة الوحدة الوطنية للمرحلة القادمة وأهمها الذهاب في مسار واحد وهو الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية وتوحيد الجهود المحلية الدولية لإصدار قاعدة دستورية حرة ونزيهة مع ضرورة وجود وثيقة قبول الأطراف بالنتائج، مؤكدا لهم أن الحكومة مستمرة في تقديم خدماتها لكل الليبيين رغم الظروف.

وأكد السفراء في كلماتهم دعمهم لجهود باتيلي التي تسعى إلى أجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري، مشيدين بالجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الملف ورؤيتها الواضحة في هذا الشأن.