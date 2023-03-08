لجنة شؤون المرأة والطفل بالبرلمان تهنئ الليبيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

هنأت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب المرآة الليبية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لافتة إلى أنها شريك فاعل ورئيسي في التنمية الوطنية على طريق النهضة والتقدم.

وأشادت اللجنة في بيان رسمي بما حققته المرآة الليبية من تقدم في مختلف الأصعدة، حيث اثبتت قدرتها وكفاءتها العالية في تحمل المسؤولية على المستويين الوطني والدولي.

كما أعربت اللجنة عن تهنئتها الخالصة لكافة نساء ليبيا وكذلك المرآة في كافة أنحاء العالم مسجلة كل التقدير والامتنان للمرآة الليبية في كل موقع ومسؤولية على جهودها المخلصة في كافة المحافل.