افتتاح قسمين لغسيل الكلى والتصوير المقطعي في مركز الكيش التخصص ببنغازي

أخبار ليبيا 24

افتتحت الحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، قسما لغسيل الكلى وقسما للتصوير المقطعي في مركز الكيش التخصصي في بنغازي.

وجرى افتتاح القسم في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني ووزير الصحة الدكتور عثمان عبدالجليل.

وأكد القطراني أن افتتاح قسم الكلى يأتي ضمن الخطوات التي حققتها الحكومة الليبية ودعمها للقطاع الصحي في ليبيا وتوفير كافة احتياجاته ومتطلباته.

ولفت القطراني إلى أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لتحسين الرعاية الصحية في كل ربوع البلاد.