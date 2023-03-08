مجلس الدولة: المشري بحث مع السفيرة البريطانية “مبادرة باتيلي”

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري” اليوم الأربعاء، “كارولين هورندال” سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وذكر مجلس الدولة الاستشاري في بيان أن اللقاء جرى خلاله مناقشة المستجدات السياسية في البلاد، وخاصة فيما يتعلق باعتماد التعديل الدستوري، إضافة إلى التوافقات التي يتم ترتيبها داخل المجلس بشأن خارطة الطريق ولجنة وضع القوانين الانتخابية.

وأضاف البيان أن اللقاء ناقش كل الخطوات الإيجابية التي تصب في صالح إجراء الانتخابات، كما جرى نقاش بين الطرفين حول مبادرة “باتيلي” التي أعلنها في جلسة الأمم المتحدة.