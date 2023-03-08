الحكومة تبذل كل ما في وسعها لتحسين الرعاية الصحية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد، نائب رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، علي القطراني، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لتحسين الرعاية الصحية في كل المناطق في ليبيا.

جاء ذلك خلال مشاركته رفقة وزير الصحة الدكتور عثمان عبدالجليل، اليوم الأربعاء، قسما لغسيل الكلى يحتوي على 10 أجهزة غسيل، في مركز الكيش التخصصي في بنغازي.

وأكد القطراني، أن افتتاح قسم الكلى يأتي ضمن الخطوات التي حققتها الحكومة الليبية، ودعمها للقطاع الصحي في ليبيا وتوفير كافة احتياجاته ومتطلباته.

وأجرى القطراني وعبد الجليل جولة تفقدية داخل المركز للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمترددين والمرضى لاسيما وحدة الكشف المبكر على الأورام لما لها من أهمية في زيادة نسبة الشفاء للمرضى.