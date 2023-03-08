المريمي : فريق المحاماة المكلف بالدفاع عن أبوعجيلة يضع هذا الشرط

كشفت عائلة المواطن الليبي أبوعجيلة المريمي، عن وضع فريق المحاماة المكلف بالدفاع شرطًا للبدء في عمله .

وأوضح عبد المنعم المريمي ابن شقيق بوعجيلة مسعود، في تصريحات صحفية قائلًا أن :”فريق المحاماة المكلف بالدفاع عن عمي لا يريد البدء في عمله إلا بعد استلام مقدم الأتعاب والمقدرة بمليون دولار”.

وأشار الى أن المحامية المكلفة من قبل حكومة الولايات المتحدة لا تتواصل معهم بشكل جيد.

وقال عبد المنعم : “حكومة الوحدة لم تتعاون معنا نهائيًا، وكنا نريد أي حلقة وصل بيننا وبينهم، ولكن للأسف لم يكن هناك أي تواصل”.

واضاف عبد المنعم:”اخترنا مكتب محاماة أمريكي للدفاع عن بوعجيلة بعد دراسة لعدد من السير الذاتية، وتواصلنا معه وأرسل لنا عقدًا، وعدلنا بعض البنود فيه”.

وأشار عبد المنعم الى تواصلهم مع وزير العدل بالحكومة الليبية، حيث وعد بأنهم سيغطوا التكاليف، مشيرًا الى انتظار تحويل الدفعة الأولى، والتي تبلغ مليون دولار إلى مكتب المحاماة، ليبدأ فريق الدفاع في العمل.

وكانت عائلة المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي، قد أجرت أول مكالمة معه وذلك بعد نحو أشهر من اختطافه من منزله بواسطة القوة المشتركة التابعة لمدينة مصراتة فى نوفمبر الماضي وتسليمه للجانب الأمريكي .

وأظهر مقطع فيديو، إبن أخيه عبد المنعم المريمي وهو يهاتف لأول مرة أبو عجيلة المريمي في أمريكا حيث طمئنه على الاوضاع في ليبيا .

وفي وقت سابق، مثل المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي، أمام محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة في تهم لها علاقة بتفجير “لوكربي”، وذلك بعد نحو شهر من اختطافه فى نوفمبر الماضى.

وأكد ابن شقيق أبو عجيلة، عبد المنعم المريمي في تصريحات صحفية تقدمهم بشكوى إلى مكتب النائب العام الليبي، ضد عملية اختطاف المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود وتسليمه للجانب الأمريكي.