الدبيبة يستقبل مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولار، بحضور السفير الفرنسي في ليبيا.

وقال محمد حمودة المتحدث باسم حكومة الدبيبة، أن المبعوث الخاص أكد خلال اللقاء، على دعم فرنسا لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الرامية لتنظيم الانتخابات نهاية العام الجاري، وإنهاء المراحل الإنتقالية من خلالها.

ورحب الدبيبة بمشاركة فرنسا لإجتماع (P3+2) المنعقد في طرابلس، الذي يؤكد دعمها للجهود الدولية والمحلية لإنجاح الانتخابات.