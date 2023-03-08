“المفوضية”: السايح وبوشناف بحثا ضمان سلامة سجل الناخبين

استقبل رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بمكتبه في ديوان مجلس المفوضية، اليوم الأربعاء، مستشار الأمن القومي الليبي المستشار إبراهيم بوشناف.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات في بيان إن اللقاء بحث التدابير اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة من خلال ضمان مصداقية الوثائق والمستندات التي تقدم من قبل الناخبين والمترشحين للعملية الانتخابية وأبرزها التأكيد على سلامة ومصداقية سجل الناخبين والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وبحسب البيان، اتفق الطرفان على تعزيز آليات التعاون بين المؤسستين، لتطوير قواعد المعلومات والبيانات ذات العلاقة المباشرة بالعملية الانتخابية.

وأكد بوشناف دعمه للمفوضية، مثمناً في ذات الوقت الجهود التي بذلتها المفوضية في التحضير للانتخابات المرتقبة، وفق البيان.