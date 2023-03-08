التكبالي : ليبيا الآن على صفيح ساخن وتهديدات كثيرة تواجه مصيرها

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي، اليوم الاربعاء أن ليبيا الآن على صفيح ساخن وهناك تهديدات كثيرة تواجه مصيرها خاصة في الجنوب مشيرًا الى اتساع وتيرة التغير الديمغرافي.

واضاف التكبالي، في تصريحات صحفية أن خلافات النواب والدولة مستمرة حول معارك سياسية لا طائل من ورائها بدلاً من تهيئة المناخ للاستقرار.

ووصف التكبالي، سلوك رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بالعبثي مشيرًا الى أن الطرفين يحاولان استقطاب رئيس البعثة الأممية في ليبيا عبدالله باثيلي.

وأوضح التكبالي، أن عقيلة والمشري اعتادا إنكار أي تفاهمات توافقا عليها بشكل منفرد، خوفاً من الاتهام بأن كلاً منهما قدم تنازلاً للآخر مؤكدًا على أن مواقف الطرفين تُضعف موقع كل منهما أمام الخصوم .

وحول مبادرة باثيلي، قال عضو مجلس النواب أنها لا تُشكل تهديداً جدياً للمجلسين لكن باثيلي قدم أفكارًا مكررة وغير عملية.

وأشار التكبالي، الى أن المجلسان يدركان أنهما قادران على إفشال مساع باثيلي وربما يحاولان استقطابه.

وقال التكبالي، أن المشري حاول استقطاب باثيلي بحديثه أن مجلسه لا يزال يدرس المبادرة وأنه يمكن المواءمة بينها وبين التعديل الـ13 للإعلان الدستوري.

ورأى التكبالي الى أم التوافق بين المجلسين حول القوانين الانتخابية يظل مستبعدًا.