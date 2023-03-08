حكومة الدبيبة تستعد لإطلاق مجلة صناعية واستثمارية جديدة

نظمت، ظهر اليوم الثلاثاء، وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الاجتماع التقابلي بين هيئة تحرير مجلة التنمية الصناعية والاستثمار واللجنة العلمية للمجلة، للاستعداد إلى إطلاق عددها الأول بمشاركة جميع الوزارات والهيئات.

وحسب بيان للوزارة، فقد يأتي هذا الاجتماع في إطار الاستعداد لأصدار العدد الاول من المجلة التي ستصدر عن وزارة الصناعة والمعادن قريبا ومتابعة ما تم اتخاذه من اجراءات تنفيذية بالخصوص .

وذكرت، أنه تم خلال الاجتماع التوضيح بأنه تم توجيه دعوة الى العديد من الوزارات والجهات الحكومية والشركات والمؤسسات والمراكز والهيئات المتخصصة للمساهمة في تحرير هذه المجلة ونشر المواضيع والبحوث والمقالات العلمية وبما يساعد على تسليط الضوء على أهم القضايا التي تهم قطاع التنمية الصناعية والاستثمار.