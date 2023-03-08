المنفي يبحث مع المبعوث الفرنسي الوضع السياسي في ليبيا

العنوان – طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، الوضع السياسي في ليبيا عقب الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي أمام جلسة مجلس الأمن.

وأشاد المنفي خلال اللقاء في العاصمة طرابلس، بحضور سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج.بالعلاقة التي تجمع البلدين الصديقين.

وأثنى رئيس المجلس كذلك على جهود الجمهورية الفرنسية لدعم المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار وتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.

كما أشاد المنفي باستضافة فرنسا لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، مؤكداً مواصلة المجلس لدوره في السعي للتوصل إلى توافق وطني على أسس المشاركة والملكية الوطنية.