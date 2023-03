ليبيا – اجتمع وكيل وزارة الداخلية عضو لجنة إعادة الإعمار والاِستقرار المكلّفة من مجلس النواب فرج اقعيم ومدير مديرية أمن طبرق عميد سامي إدريس وعميد بلديتها فرج بوالخطابية ومدير مركزها الطبي فرج الجالي.

الاجتماع تطرق وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لوكيل وزارة الداخلية إلى أوضاع الأراضي المملوكة للدولة الليبية، علاوةً على آخر مستجدات العمليات الأمنية في مدينة طبرق، ومدى الالتزام بتنفيذ مخرجات الملتقى الدوري لمديري الأمن الذي عُقد في مدينة اجدابيا مُنتصف شهر فبراير الماضي، مع تأكيداتٍ بضرورة تكثيف جهود رجال الشرطة للحفاظ على الاستقرار وفرض هيبة الدولة.

Shares

The post النهضة العمرانية والوضع الأمني في طبرق محور مباحثات اقعيم ومدير مديرية أمن طبرق first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية