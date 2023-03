من طرابلس.. ممثلو 5 دول غربية كبرى يطالبون بـ”تقديم تنازلات” والدبيبة يؤكد دعمه لـ”باتيلي”

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة دعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، معتبرا أنها تتوافق مع رؤية حكومته.

جاء ذلك خلال لقائه ممثلي الدول الخمس في ليبيا وهي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وأضاف الدبيبة أن رؤية حكومته للمرحلة القادمة هي الذهاب في مسار واحد وهو الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية.

وشدد الدبيبة على ضرورة توحيد الجهود المحلية والدولية لإصدار قاعدة دستورية حرة ونزيهة، مؤكدا على ضرورة وجود تعهد من الأطراف بقبول نتائج الانتخابات.

وفي السياق نفسه، أكد ممثلو الدول الخمس خلال لقائهم الدبيبة على دعمهم القوي لمبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

وقال ممثلو الدول الخمس إنهم أكدوا في اجتماعاتهم مع القادة الليبيين على ضرورة تقديم التنازلات اللازمة للتحرك بسرعة لإنشاء مسار نحو الانتخابات يسمح للشعب الليبي باختيار قادته.

وفي سياق متصل، بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير الوضع السياسي في ليبيا عقب الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي.

وكان مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند التقى أمس في بنغازي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مؤكدا على دعم واشنطن لجهود المبعوث الأممي، مع القادة الليبيين لوضع اللمسات الأخيرة على الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات هذا العام.

